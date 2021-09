Paola Cortellesi e Riccardo Milani presentano “Come un gatto in tangenziale-Ritorno a Coccia di Morto ” all’Uci Cinemas di Parco Leonardo

L’Uci Cinemas di Parco Leonardo inaugura il ritorno al cinema con un super cast in sala e una nuova presentazione per il film “Come un gatto in tangenziale-Ritorno a Coccia di Morto”. Domenica 5 Settembre alle ore 18:30, ad accogliere Paola Cortellesi ed il regista Riccardo Milani, sarà il padrone di casa, Edoardo Francesco Caltagirone, insieme alla vice direttrice Uci di Parco Leonardo, Manuela Calcutto. Per la gioia dei tanti fan, in sicurezza e con le mascherine di protezione , sarà finalmente nuovamente possibile incontrare dal vivo Paola Cortellesi.

Centralini in tilt per il centro commerciale Leonardo di Fiumicino, non appena lanciata la notizia dell’arrivo del cast del film commedia. Molti i colleghi Vip invitati da Marzia Caltagirone e Antonio Flamini che non perderanno l’occasione per salutare gli amici interpreti del film.

Poltrone prenotate in sala per gli attori Valter D’Errico e Bruno Bilotta, le attrici Alessandra Russillo, Nadia Rinaldi, Lucia Stara, Erika Marconi, Maria Grazia Nazzari, Marika Coco, Giada Benedetti, la conduttrice Monica Leofreddi i produttori Roberto Cipullo e Mario Pezzi, la modella Maria De Sousa il conduttore radiofonico sportivo Emanuele Giorgini, la pallavolista Alessandra Camarda l’agente Paolo Fidemi, l’attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo, l’agente Alex Pacifico insieme all’attrice Ariadna Romero e Fabiola Sciabbarrasi.

