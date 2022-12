"Otto montagne" arriva al cinema con Marinelli e Borghi: «Noi, amici incantati dalla bellezza delle vette»

di Alessandra De Tommasi

La lotta al box office di Natale sembra una battaglia di Davide contro Golia (ossia Avatar 2). A sfidare il predominio del kolossal di James Cameron c’è il film italiano Le otto montagne, premio della giuria al Festival di Cannes. In oltre 400 sale da giovedì, la storia d’amicizia tratta dal romanzo Premio Strega di Paolo Cognetti (Einaudi) vede come protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi, di nuovo insieme dopo Non essere cattivo, stavolta nei panni di Pietro e Bruno. Diretti dalla coppia belga Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, i due mettono in scena un rapporto che supera lo spazio, il tempo e non poche difficoltà. Alle Giornate di cinema di Sorrento promosse da Anec Alessandro Borghi aveva già raccontato la vita ad alta quota, tra mucche da mungere e pascoli. Stavolta sottolinea l’importanza dei ciak nei posti reali in cui la storia si svolge: «Non succede mai: a Tor Pignattara girano scene ambientate a Los Angeles e poi ci aggiungono il green screen. Invece stavolta abbiamo ricevuto l’immenso regalo di restituire la bellezza dei luoghi. Non dovevamo affatto simulare l’emozione di viverli e questo ha fatto la differenza: ci siamo lasciati investire dalla meraviglia». Gli fa eco Marinelli: «E poi le montagne sul grande schermo c’entrano meglio: è il loro habitat naturale. Io infatti ricordo tutti i film visti al cinema, anche quelli che non mi sono piaciuti. La sala è un’esperienza di condivisione importante». Pietro è un bambino che viene dalla città e in vacanza incontra Bruno, un pastore: diversissimi tra loro, eppure con sensibilità simili, diventano inseparabili finché la vita non li divide per poi farli incontrare di nuovo. Filippo Timi, che interpreta il padre del piccolo Bruno, ci scherza su: «Avrei preferito fare il marito di Luca piuttosto che il padre. Desidererei sposarlo ogni giorno. Ad Alessandro direi: “Tu mi porti via di notte”». La grande complicità nel cast si riflette nella vita e su grande schermo. Per creare quella magia lo scrittore ha portato Marinelli a camminare «su per i bricchi o a mollo nella neve a luglio. Abbiamo creato un legame con la chitarra e un po’ di vino».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA