A Cannes arriva un film italiano su Osho

Martedì 15 maggio sarà presentato al padiglione indiano del Festival di Cannes il progetto di un film sul santone Osho. A mettere le mani al film, un produttore indiano, Subhash Ghai (Mukta Arts di Mumbay), e un regista italiano devoto di Osho tanto da portare ancora il nome affidatogli dal suo maestro a Puna nel 1978, ovvero Lakshen Sucameli (Antonino Sucameli). Un sannyasin che è stato per anni nell'Ashram in India e anche nel trasferimento di Osho Rajneeshin in Usa.

«Il film proporrà una lettura di Osho non critica - spiega il regista - raccontando piuttosto la sua storia abbastanza intricata sia nell'Ashram in India, dove gireremo alcune parti, che nel trasferimento in America. E questo fino alla sua discussa morte che si ipotizzò fosse stata causata da un avvelenamento della Cia».

Il film, scritto dallo stesso Sucameli, ha come titolo provvisorio 'Osho. Lord of the Full Moon' e racconta la storia di «una giornalista che va per un servizio nella comunità del santone e, dopo un iniziale scetticismo, scopre poi che la sua vita sta lentamente cambiando». «Il periodo trattato - conclude Sucameli - è quello che va dall'81 all'85 con una parte ambientata in India, più mistica, e una parte americana dai colori thriller».

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:51