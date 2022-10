One Piece Film: RED, il secondo trailer dell'atteso film basato sul manga di Eiichiro Oda

Anime Factory ha diffuso il secondo trailer di One Piece Film: RED, l'attesissimo nuovo film basato sul manga dei record di Eiichiro Oda. Il trailer è stato presentato in anteprima alla XXIX edizione di Romics, Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games.

Quando uscirà

Il film uscirà il prossimo 1° dicembre nelle sale cinematografiche, e sarà in sala in anteprima il 7 e 8 novembre in lingua originale. In questo esplosivo secondo trailer vediamo qualcosa in più sul rapporto tra Uta e Shanks e sul loro passato. Spazio inoltre ai combattimenti e alle coloratissime ambientazioni del film, sempre accompagnate dall'emozionante musica della star nipponica Ado.

In occasione del 25° anniversario del manga (record con oltre mezzo miliardo di copie vendute ad oggi nel mondo) e della serie tv animata del manga con oltre 1000 episodi trasmessi in 80 paesi, Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia fanno ritorno sul grande schermo con un imperdibile film.



