Corti in quarantena, il bando gratuito di Oberon Media per videomaker creativi. Mille euro al vincitore e il Premio del Pubblico attraverso i like

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 13:55

Per i videomaker in quarantena è arrivato il momento di mettersi in gioco partecipando al bando per il Festival di cortometraggi “”. Al bando – ideato e realizzato dalla società di produzione e distribuzione Oberon Media - potranno competereinediti a tema libero, in lingua italiana, realizzati a casa durante il periodo di isolamento per l'emergenza, della durata tra 1 e 6 minuti. Potranno partecipare singoli registi o gruppi (purché tutti i concorrenti abbiano raggiunto la maggiore età alla data di chiusura delle iscrizioni). Sono esclusi i cortometraggi realizzati con l’apporto non insignificante di soggetti non rientranti nei requisiti di età (ma gli attori sono permessi).L'iscrizione al bando è gratuita, basterà compilare e inviare il modulo online sul sito dell’evento: numberacasaconOberonMedia-Festivalpercortometraggi . Il cortometraggio potrà essere inviato successivamente, entro e non oltre il 28 aprile 2020. Il regolamento al link www.oberonmedia.it/concorsoAl vincitore andrà un premio di 1.000 euro e sarà anche assegnato un Premio del Pubblico, attraverso il conteggio dei like sui cinque corti ammessi in finalissima che saranno comunque diffusi sui social media e i canali di Oberon Media, di terzi qualificati e parteciperanno alla serata di Gala Virtuale che si terrà in streaming del 14 maggio 2020. Durante il gala saranno proiettati i 5 corti finalisti seguiti da una sessione di domande e risposte con gli autori e/o gli attori e saranno proclamati i vincitori e assegnati i premi.La giuria è composta da professionisti del settore cinematografico e audiovisivo quali il regista(presidente), il coordinatore progetti di Oberon Media(segretario), il regista, lo storico e giornalista, l'attrice