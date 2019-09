Notte del cinema e della gastronomia italo-francese, maratona per cinefili e buongustai alla Casa del Cinema

Francia sinonimo di cibo raffinato e cinema d'autore. E se alla visione di un film si unisce una degustazione gastronomica, il risultato è la 'Notte del cinema e della gastronomia italo-francese', maratona che alla Casa del Cinema di Roma, accomunerà cinefili e buongustai.



Si parte venerdì 20 settembre alle 19.30 e si andrà avanti sino alle prime ore del mattino. Elemento di ulteriore interesse che ha permesso lo sviluppo di questa singolare manifestazione, è l'unione degli sforzi di due città: Roma e Parigi per l'appunto, che hanno promosso l'iniziativa, coinvolgendo, nell'organizzazione, il Centro Agroalimentare Roma (Car) in partnership con il Marche' International de Rungis, insieme all'Ambasciata di Francia in Italia.



Tra anteprime cinematografiche, degustazioni, dibattiti e performance live, i visitatori avranno l'opportunità di prender parte a momenti di confronto, in cui registi ed attori dialogano con chef italiani e francesi, per discutere e difendere le eccellenze di due territori, italiano e francese, così vicini eppur diversi. E veniamo al programma.



Già dalle 17 alla Casina di Raffaello, si parte con laboratori di cucina e proiezione di film d’animazione destinati ai bambini dai 4 anni in su. Alle 19.45 "Ciak, si mangia! Il grande appetito dei film", alla presenza del regista Remi Bezançon, che ha diretto “Le Mystere Henry Pick" in proiezione alle 20.30 al teatro all'aperto Ettore Scola. Al termine della visione, via alla degustazione a cura degli Iside De Cesare, Danny Imbroisi e Fabio Campoli - Porticato.



E ancora alle 23:30, l'attore Valerio Aprea interpreta “Gola”di Mattia Torre (scomparso recentemente) nella Sala Deluxe alla Casa del Cinema. Allo scoccare della mezzanotte, una proiezione inedita, “Le Jeu”, di Fred Cavayé, remake francese di “Perfetti Sconosciuti”, alla presenza di Camilla Nesbitt e Pietro Valsecchi. Dopo il film, all'1.30, la pasticceria francese - Porticato fino al mattino.

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti e per ricevere informazioni consultare il sitocinemaeciboromaparigi.it

