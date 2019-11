Nicoletta Romanoff sposa: ecco il matrimonio con Federico Alverà

Domenica 24 Novembre 2019, 11:53

«And we said yes». Con queste paroleha annunciato sul suo account Instagram il suo matrimonio con, allenatore di Rudby. La coppia si è sposata sabato a Bolgheri in Toscana. Nicoletta Romanoff e Federico Alverà sono legati da due anni e hanno una figlia di due. Per Nicoletta Romanoff si trattava della quarta figlia; infatti due sono nati dall'unione con il produttore Federico Scardamaglia, e l'ultima dal collega Giorgio Pasotti, al quale è rimasta legata fino a quattro anni fa.