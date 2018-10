Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Essere stata la moglie, per 11 anni, diha protetto l’exdagli abusi sessuali che ultimamente sono venuti alla luce nel dorato mondo di Hollywood. Nicole ora è sposato col musicista Keith Urban, ma ricorda il passatocon Cruise, allora stella assoluta dello star system.“Essermi sposata con Tom Cruise a 22 anni – ha spiegato in un’intervista per il New York Magazine - è qualcosa di cui sono sempre restia a parlare, perché ora sono sposata con l'uomo che è il mio grande amore e mi sembra quasi irrispettoso. Detto questo, mi sono sposata molto giovane, ma per me non era assolutamente una questione di potere: era protezione”.L'mportanza di Cruise le ha evitato qualsiasi tipo di molestia: “Mi sono sposata per amore, ma essere la moglie di un uomo estremamente potente ha impedito che venissi molestata sessualmente. Lavoravo, ma ero ancora avvolta dal mio bozzolo, quindi quando ne sono uscita a 33 anni è stato quasi come crescere all'improvviso”.Cruise e la Kidman sono stati sposati dal 1990 al 2011 e si sono lasciati, sembra, per l’intromissione di Scientology. Stesso motivo per la fine del matrimonio con la seconda moglie, l’attrice Katie Holmes.