Alla ricerca di Nemo, le teoria raccapricciante di una tiktoker: «I pesci pagliaccio mangiano le loro uova e non solo»

La tiktoker statunitense «Make That Magic» ha deciso di analizzare «Alla ricerca di Nemo» e avrebbe elaborato una teoria tutta sua sulla vera storia del piccolo pesce pagliaccio che si perde nell'oceano. Il cartone animato inizia con un barracuda che attacca una famiglia di pesci pagliaccio e mangia tutte le uova - compresa mamma Coral - tranne una (quella da cui poi nascerà Nemo). Il papà del pesciolino, Marlin cresce il suo piccolo ma, un giorno, lo perde ed ecco che inizia l'avventura.



La tiktoker, nel suo video, si ferma però alla parte iniziale del film e spiega: «Stavo pensando che i barracuda non mangiano uova di pesce pagliaccio e nemmeno i pesci già nati. Invece, questo tipo di pesce mangia le proprie uova e io credo che sia quello che, in realtà, ha fatto Coral. Penso che papà Marlin abbia le allucinazioni all'interno del cartone e, infatti, attraversa tutte le cinque fasi del dolore: negazione, rabbia, contrattazione, disperazione e accettazione. Questo lo deduco dal fatto che la traduzione latina di Nemo è "nessuno" e quindi il titolo sarebbe "Alla ricerca di nessuno". In realtà, la mamma ha mangiato tutte le sue uova ed è andata via. Marlin così è rimasto da solo... sono sconvolta».

L'opinione degli esperti

Stando a quanto rivelano gli esperti marini, il pesce pagliaccio quando capisce che qualche uovo è infetto o non buono, lo mangia, è una selezione naturale. Come riporta il Daily Mail, il sito Aquarium Labs si è espresso in merito al video e ha commentato: «Mangiando queste uova malate e infette, il pesce pagliaccio adulto aumenta le possibilità di sopravvivenza degli avannotti (pesci, ndr) sani fino all'età adulta. Tuttavia, nonostante questa apparentemente buona intenzione del pesce, ci sono momenti in cui quest'ultimo potrebbe entrare in modalità banchetto e mangiare tutta la sua covata». Il Florida Museum aggiunge: «Inoltre, è noto che i barracuda non si nutrano di uova ma preferiscano mangiare pesci».

