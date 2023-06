Natalie Portman tradita dal marito (con cui è sposata da 10 anni): pizzicato con l'attivista 25enne Camille Etienne

di Redazione web

Natalie Portman e il marito Benjamin Millepied starebbero affrontando un momento di crisi a causa di un presunto tradimento dell'uomo alla moglie. Il coreografo francese è stato fotografato mentre si dirigeva ad un incontro clandestino con l'attivista 25enne Camille Etienne.

Uno scoop che ha scatenato i rumors e la reazione dell'attrice, che avrebbe deciso di affrontarlo per cercare di non far naufragare il matrimonio.

I due, infatti, sono sposati da oltre 10 anni e hanno due figli, Aleph e Amalia. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Natalie Portman, il tradimento del marito

Natalie Portman non ha rilasciato dichiarazioni in merito allo scandalo sul tradimento del marito e non ha intenzione di farlo. Il giornale gossip francese Voici, purtroppo, però ha già pubblicato il nome della presunta amante di Benjamin Millepied, il marito coreografo dell'attrice premio Oscar, e le foto che li ritraggono entrare nello stesso edificio, mentre si guardano attorno con aria sospetta.

Si tratterebbe dell'attivista francese 25enne Camille Etienne, molto famosa in Francia. L'affair sarebbe durato poco e non sarebbe stato importante. Alcune fonti molto vicine alla coppia, dicono che Benjamin «sa di aver commesso un errore enorme e sta facendo tutto il possibile per convincere Natalie a perdonarlo e tenere unita la loro famiglia».

La reazione dei fan

I fan si sono immediatamente scagliati contro il marito di Natalie Portman, che invece ha preferito il silenzio.

