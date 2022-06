Nastri d'autore: dominano Bellocchio, Sorrentino e Martone

I Nastri d’Argento si moltiplicano ancora in questa 76/a edizione, con il riconoscimento assegnato dal Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani che va a incoronare, in diversi casi, due vincitori per la stessa categoria o, al contrario, premia un talento per due film. Il “film dell’anno” è “Marx può aspettare” di Marco Bellocchio, che gode dell’onda lunga di un successo iniziato a Cannes 2021, mentre il titolo più premiato è “È stato la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, che vince come Miglior Film, convince con le interpretazioni femminili (Teresa Saponangelo Miglior Attrice Protagonista e Luisa Ranieri Miglior Attrice Non Protagonista), prende il Premio Biraghi (a Filippo Scotti) e quello per il casting director, oltre che per la fotografia, con Daria D’Antonio che divide il Nastro col suo maestro Luca Bigazzi, votato per “Ariaferma”.

Mario Martone segue a ruota con quattro premi, per Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura per “Qui rido io” e “Nostalgia”, mentre Pierfrancesco Favino per “Nostalgia” vince ex aequo con Silvio Orlando (anche lui per due film: “Ariaferma” e “Il bambino nascosto”) e Francesco Di Leva e Tommaso Ragno si dividono il riconoscimento dei Non Protagonisti per “Nostalgia”. Giulia Louise Steigerwalt incassa il Nastro come Miglior Regista Esordiente per la riuscita commedia agrodolce “Settembre” e Riccardo Milani si impone nella categoria Miglior Commedia con due film: “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto” e “Corro da te”, che fa meritare a Miriam Leone il Nastro per la Miglior Attrice di Commedia. “Il filo invisibile” di Marco Puccioni invece porta il premio – da condividere - a Filippo Timi e Francesco Scianna, e “Freaks Out” conquista tre riconoscimenti nelle categorie tecniche (montaggio, costumi e scenografia). Laura Morante, che festeggia 40 anni di cinema e il decimo anniversario dal suo esordio alla regia con “Ciliegine”, viene omaggiata con un Nastro speciale. Infine, dopo il David di Donatello, Manuel Agnelli vince anche il Nastro d’Argento per “La profondità degli abissi”, la canzone scritta per “Diabolik”, mentre la giovanissima Swamy Rotolo, dopo il David per “A Chiara” (che vince un “Nastro speciale all’autore”), vince il Premio Graziella Bonacchi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Giugno 2022, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA