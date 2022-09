Mostra del Cinema di Venezia, diretta, la serata finale. Miglior attori Cate Blanchett e Colin Farrel

di Francesco Alò

Mostra del Cinema di Venezia, serata finale della 79a edizione.

Ore 20.04 La Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile della Mostra del Cinema di Venezia 2022 è stata assegnata all'attrice australiana Cate Blanchett, protagonista nei panni di una direttrice d'orchestra molestatrice, del film 'Tar' di Todd Fields

Ore 20.03 A Colin Farrel la Coppa Volpi quale miglior attore. L'irlandese è stato premiato per il film 'The Banshees of Inisherin' di Martin McDonagh (Irlanda), storia di amicizie e di rotture dai risvolti scioccanti, ambientata su una remota isola al largo della costa occidentale dell'Irlanda.

Ore 20.02 Il Premio Marcello Mastroianni, dedicato a un giovane attore emergente, della Mostra di Venezia 2022 è andato a Taylor Russell, coprotagonista al fianco del divo Timothée Chalamet, del film di Luca Guadagnino 'Bones and all' (Stati Uniti / Italia).

Ore 20.01 Il regista polacco Damian Kocur, premiato per «Chleb I Sol (Bread and Salt)» con il premio speciale della giuria Orizzonti, si è presentato con una spilla con i colori della bandiera ucraina sul palco della Sala Grande al Lido di Venezia durante la cerimonia finale della Mostra del Cinema.

Ore 19.56 Il Premio per la Migliore Attrice della sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia 2022 è andato a Vera Gemma, figlia d'arte del grande Giuliano, per il film biografico 'Vera' di Tizza Covi e Rainer Frimmel.

«Dedico questo premio ai due uomini più importanti della mia vita, mio figlio Maximus e al mio bellissimo papà».

Ore 19.54 In un momento in cui Napoli è sugli scudi per il cinema, ricordare Luigi De Laurentiis è molto bello perchè significa ricordare un produttore che ha dato lustro al cinema italiano nel mondo. E il premio voluto da Aurelio De Laurentiis in ricordo di Luigi è un sostegno importante alle opere prime, che potrebbero diventare Leoni del futuro. Da napoletano dico grazie ad Aurelio De Laurentiis anche dal punto di vista calcistico». Lo ha detto il regista Mario Martone consegnando il premio opera prima «Luigi De Laurentiis» a «Saint Omer» di Alice Diop (Francia), assegnato dalla giuria presieduta da Michelangelo Frammartino.

Ore 19.40 «Grazie soprattutto al mio grande amore, Raoul». La madrina della 79ma edizione della Mostra del Cinema ha reso omaggio al suo compagno, l'attore Raoul Bova, per il sostegno che le ha dato durante la kermesse, dal palco della cerimonia di chiusura della Mostra. L'attore romano, seduto in platea insieme ai figli della coppia, ha ricambiato emozionato il ringraziamento mandando un bacio all'indirizzo della compagna.

La serata finale

La Cerimonia di chiusura della 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia di questa sera sarà aperta da un contributo artistico del violoncellista Hauser. La Cerimonia dalla Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), che assegnerà il Leone d'oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali, sarà trasmessa in diretta a partire dalle 19 su Rai Movie e in streaming sul sito ufficiale e sui social della Biennale di Venezia e sarà condotta da Rocío Muñoz Morales. Hauser porterà sul palco della Sala Grande una nuova versione di Historia de un amor, canzone composta dal musicista panamense Arturo «Chino» Hassán (1911-1974) nel 1955 in forma di bolero. Il brano è stato usato come colonna sonora nel 1956 nel film omonimo diretto da Roberto Gavaldón, e in seguito è stato eseguito da artisti internazionali.

Dal momento in cui ha deciso di avvicinarsi a un'esperienza musicale diversa dalla tradizione della musica classica, pop e rock, Hauser si è esibito nelle sale da concerto di tutto il mondo, sfidando le convenzioni consolidate del mondo della musica. A partire dalla sua iconica esecuzione di Smooth Criminal, la canzone che l'ha lanciato, e da quando ha co-fondato il duo 2Cellos, Hauser ha catturato il pubblico mondiale.



Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Settembre 2022, 20:08

