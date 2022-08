Mostra del cinema di Venezia: sul red carpet arriva Hillary Clinton

Super ospite oggi sul red carpet della 79ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia. A sorpresa i fotografi presenti alla cerimonia di apertura della kermesse, hanno avuto l'occasione di immortalare, oltre alle grandi star, anche Hillary Clinton.

Misure di sicurezza imponenti, strade chiuse, sommozzatori in azione: alla cerimonia di apertura della 79/a Mostra del cinema di Venezia c'è anche Hillary Clinton. L'ex segretario di Stato Usa, spiega l'ansa, è ospite d'onore dei Dfv Awards, l'evento voluto da Diane von Furstenberg in programma domani, 1 settembre, alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista.

L'ex first lady americana ha sfilato sul tappeto rosso al fianco del ministro della Cultura Dario Franceschini, salutando il foltissimo parterre di fotografi e cameraman. La Clinton, ammirata per la sua tunica celeste chiaro e scarpe basse glitterate, ha scherzato con i fotografi mostrando il pollice alzato in segno di 'ok' prima di entrare in sala per la cerimonia inaugurale.

«Come va?» chiedono i fotografi, «Molto bene» ha risposto l'ex first lady americana con un grande sorriso. Hillary Clinton sarà presente in nome della sua organizzazione no-profit Vital Voices Global Partnership, che incentiva la leadership femminile.

