Mostra del Cinema di Venezia, la serata conclusiva con tutti premi e il Leone d'oro: Pierfrancesco Favino migliore attore - LA DIRETTA

La settantasettesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è arrivata a conclusione. È stato un anno particolare per la kermesse più longeva del Lido. Una manifestazione cinematografica organizzata all'insegna del rispetto delle norme contro il Covid. Questa sera tutti gli occhi sono puntati sul palmares che sancirà i vincitori e gli sconfitti. La cerimonia, presentata da Anna Foglietta, viene trasmessa in diretta su Rai Movie.





COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile a Vanessa Kirby nel film "Pieces of a woman" di Kornél Mundrucz (Canada, Ungheria)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile a Pierfrancesco Favino nel film "Padrenostro" di Claudio Noce (Italia). «Mi avete fatto la più bella sorpresa della mia vita», ha detto l'attore stringendo la Coppa Volpi. «Come ha detto un regista, quando si gira un film è come se nascesse una stella e noi viviamo su quella stella per mesi e la sua luce si propaga nello spazio e sugli schermi. Dedico questo premio ai milioni di schermi che si accenderanno, alla luce che si propagherà, al brillare degli occhi nel buio».



​La mostra entra nel vivo quando sale sul palco la presidente della giuria internazionale Cate Blanchett.

Premio Speciale della Giuria ad Andrei Konchalovsky.

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente, Rouhollah Zamani, nel film Khorshid (SUN CHILDREN) di Majid Majidi (Iran) a Venezia 77.



SETTE I PREMI ORIZZONTI assegnati dalla presidente di giuria Claire Denis. Il premio per il Miglior Film a Dashte Khamoush (The Wasteland) di Ahmad Bahrami (Iran). Il Leone d'oro del futuro - Luigi De Laurentiis, dedicato ai registi esordienti, la giuria guidata da Claudio Giovannesi va alla regista portoghese Anna Rocha de Sousa per il film Listen, presentato in Orizzonti, che quasi non è riuscita a ringraziare per i singhiozzi che le hanno rotto il fiato. "Grazie che non avete mollato con questo festival, dedicato a tutte le famiglie che attraversano momenti difficili". Sergio Castellitto vince il premio "Miglior Sceneggiatura" Orizzonti per "I predatori".



