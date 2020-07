Il cinema riparte da Venezia: alla 77esima Mostra Internazionale 4 film italiani in concorso su 18. Il docufilm di Guadagnino su Ferragamo

La 77esima Mostra d’arte cinematografica di Venezia, diretta da Alberto Barbera, e presentata ieri, sarà il primo festival internazionale ad aprire i battenti dopo il lockdown. E lo farà con una massiccia presenza italiana, a partire dai 4 film del concorso principale (su 18): Le sorelle Macaluso di Emma Dante, Padrenostro di Claudio Noce, Notturno di Gianfranco Rosi e Miss Marx di Susanna Nicchiarelli.



La rassegna, in tutte le sue sezioni, presenterà un totale 60 lungometraggi e 15 corti da 44 Paesi. La madrina sarà Anna Foglietta. In apertura sarà proiettato Lacci di Daniele Luchetti con Alba Rohrwacher, in chiusura Lasciami andare di Stefano Mordini con Stefano Accorsi. Luca Guadagnino presenterà il documentario su Ferragamo - Salvatore, shoemaker of dreams - mentre Cate Blanchett presiederà la giuria e Tilda Swinton riceverà il Leone d’oro alla carriera con la regista Ann Hui. A Pupi Avati andrà il Premio Bresson 2020. La speranza che resta è quella di veder arrivare anche altri divi stranieri, come Helen Mirren per The Duke o Casey Affleck per The world to come.



riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA