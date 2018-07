Roma - «Oggi se ne è andato uno dei più cari amici. Amici veri, insieme abbiamo creato qualcosa di straordinario. Il mio amico Carlo Vanzina non c'è più, è volato in cielo». Così Massimo Boldi, in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, ricorda il regista Carlo Vanzina, scomparso oggi a Roma all'età di 67 anni. «È lui che ha creato la coppia con Christian (De Sica, ndr), che stiamo portando avanti - spiega Boldi - Ti vogliamo tanto bene Carlo, andrai a stare meglio». «Un bacio e un abbraccio a tutta la tua famiglia - conclude l'attore - a tuo fratello Enrico e a tutti quelli che ti vogliono bene. Ciao Carlo».

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..