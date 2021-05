Morto Tony Armatrading, l'attore che recitò con Hugh Grant e Julia Roberts in Notting Hill: aveva 59 anni

Cinema in lutto per la morte di Tony Armatrading. L'attore, che recitò accanto a Hugh Grant e Julia Roberts in Notting Hill, è morto a 59 anni: era malato da tempo.

Tony Armatrading, che recitò soprattutto in serie tv come Angels, Grange Hill, Chalkface, EastEnders, Love Hurts, Metropolitan Police, Eddie, il cane parlante, Hawaii Five-0, era da tempo malato di tumore. A dare la notizia è stato il collega e amico Tim Bentinck, che su Twitter ha scritto un post con la foto di Armatrading poco prima di morire, circondato dalla moglie Suzan Crowley e dal cane Dash. «Una notizia molto triste. Il mio carissimo amico Tony Armatrading è appena morto di cancro. Ho avuto il privilegio di essere il suo migliore amico e gli ho voluto tanto bene. Era un attore meraviglioso ed un vero amico», ha scritto Bentinck.

Very sad news. My dearest friend Tony Armatrading died of cancer an hour ago.

I had the privilege of being his best man, and loved him dearly. He was a wonderful actor, and a true friend. This pic of him with Suzy and Dash taken last night. pic.twitter.com/DfnFqtpOyj