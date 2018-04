Addio al sergente Hartman di Full Metal Jacket: R. Lee Ermey aveva 74 anni

Ha saputo conquistare il cuore degli spettatori nonostante i suoi ruoli fossero dispotici e autoritari. Il mondo del cinema piange ladi, attore noto soprattutto per il ruolo delin Full Metal Jacket: aveva. Ad ucciderlo sono state le complicazioni di unaA dare il triste annuncio è stato via Twitter il suo manager di lunga data, Bill Rogin: «È con enorme dispiacere che mi duole informarvi che R. Lee Ermey ('The Gunny') è morto questa mattina a causa di alcune complicazioni dovute a una polmonite. Mancherà moltissimo a tutti noi». Oltre che per il suo ruolo più famoso nel capolavoro didel 1987, che gli è valso una nomination al Golden Globe come Miglior attore non protagonista, Ermey era conosciuto per aver vestito i panni anche di altre figure autoritarie.

Statement from R. Lee Ermey's long time manager, Bill Rogin:



It is with deep sadness that I regret to inform you all that R. Lee Ermey ("The Gunny") passed away this morning from complications of pneumonia. He will be greatly missed by all of us.



Semper Fi, Gunny. Godspeed. pic.twitter.com/vf4O78JKmb