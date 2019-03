Morto Jan-Michael Vincent, attore star di Un mercoledì da leoni: aveva 73 anni, era malato da tempo

Marta Flavi sbotta: «Basta inviarmi foto hot sui social»​

Il cinema di Hollywood è in lutto: è, popolaredivenuto celebre per le interpretazioni in film come Un mercoledì da leoni e in serie tv come Airwolf - Tuono d'Acciaio. AvevaL'attore, come riporta l'Hollywood Reporter , è morto lo scorso 10 febbraio al Mission Hospital's Memorial Campus di Asheville, nel North Carolina, per un arresto cardiaco. La notizia, però, è stata diffusa solo poche ore fa. Dopo una vita di eccessi,si era ritirato da tempo e negli ultimi anni era apparso irriconoscibile, gravemente malato e provato dagli eccessi dell'alcol e due gravi incidenti automobilistici. Pochi anni fa, in seguito ad un'infezione, era anche rimasto sulla sedia a rotelle e aveva dovuto subire l'amputazione di una gamba.Dopo aver esordito nei primi anni '70, la consacrazione internazionale perarrivò nel 1978 con Un mercoledì da leoni il ruolo del surfista inquieto Matt Johnson, bello e dannato proprio come l'attore che lo interpretava. Il successo proseguì dal grande al piccolo schermo, con le serie tv Venti di guerra e Airwolf. Come riporta l'AdnKronos , l'attore era stato nominato per due volte ai Golden Globe in occasione della sua interpretazione in Allucinante notte per un delitto e nella miniserie Venti di guerra.