Addio a Godard, il maestro della Nouvelle Vague

«Morte di Jean-Luc Godard, storia del cinema», ha titolato ieri mattina il quotidiano francese Libération, dando al mondo la notizia della scomparsa, a 91 anni, per suicidio assistito, del regista che ha rinnovato il linguaggio della settima arte influenzando generazioni di colleghi. Nato il 3 dicembre 1930 a Parigi, nel 1959 Godard ha fatto irruzione nel mondo del cinema con il suo lungometraggio d’esordio (dopo alcuni corti) “Fino all’ultimo respiro”, con Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg, film manifesto della Nouvelle Vague e di un’idea radicalmente nuova di racconto, di una sorta di ripartenza del linguaggio cinematografico, audace e libera anche da un punto di vista produttivo.

Da allora non ha mai smesso di interrogare il cinema, di stimolarlo, di provocarlo, in senso formale, politico e tecnologico, realizzando film culto come “Bande à part” (titolo con cui Quentin Tarantino aveva battezzato la società di produzione condivisa con alcuni colleghi), pellicole importanti come “Il disprezzo” (da Moravia) e opere di sperimentazione sulle immagini video.

Fino ad arrivare al 2018 e alla sua partecipazione al Festival di Cannes con “Le livre d’image”, per presentare il quale, non avendo raggiunto la Croisette, ha dialogato con i cronisti su FaceTime.

Dalla Mostra di Venezia ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera nel 1982 e, l’anno successivo, quello per il film “Prénom Carmen”, mentre l’Oscar ha celebrato il suo percorso nel 2010. Ma il regista francese non è andato a ritirare la statuetta.

