Morto l'attore Derrick O'Connor, fu il cattivo di Arma Letale 2

Morto Jackson Odell, l'attore di «Modern Family»: aveva solo 20 anni, mistero sulle cause​

ieri, all'età di 77 anni,noto per aver partecipato a diversi film e serie tv di successo. A stroncarlo sono state le conseguenze di una grave forma di. In particolare, l'attore di chiare origini irlandesi (era nato a Dublino il 3 gennaio 1941) era conosciuto al grande pubblico per aver interpetato, uno dei cattivi di Arma Letale 2.O'Connor è morto nella sua casa di Santa Ynez, piccolo centro residenziale nei pressi di Santa Barbara, in. Dal 1990 era diventato cittadino statunitense e aveva recitato diverse parti in film come Brazil, Giorni Contati, Daredevil e Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere fantasma. La sua carriera era stata feconda anche sul piccolo schermo, con partecipazioni a serie tv come Stringer e Alias. Ad annunciare la morte è stato Variety . I funerali dell'attore si terranno a San Francisco, ma con una cerimonia riservata, per volere della moglie Mimi e del figlio Max, solo ai parenti e agli amici più stretti dell'attore.