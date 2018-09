Lutto nel mondo del cinema italiano: Barbara Nascimbene , all'anagrafe Nacimben, è morta all'alba di oggi all'ospedale San Camillo di Roma, dopo una breve malattia. Lo comunica la famiglia: Barbara, nata a Roma nel 1958, avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni, il 28 settembre. I funerali si svolgeranno domani, 18 settembre, alle 9.30 con rito ebraico al Tempio del Cimitero di Prima Porta.Attrice di successo soprattutto negli anni '70 e '80, ha avuto una lunga relazione con il cantante, a cui è stata legata per quasi 10 anni. Lascia due figlie, Giada e Federica, di 40 e 41 anni, avute dal marito Morris Bendaud, morto giovanissimo in un incidente stradale.Figlia d'arte, il padre Sergio era un direttore e compositore d'orchestra, aveva esordito giovanissima nel film L'Esorciccio di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, in cui interpretava la parodia dinell'Esorcista. Tra gli altri film, Il garofano rosso con Miguel Bosè, con il quale ha avuto una breve relazione, La liceale seduce i professori di Mariano Laurenti con Lino Banfi, Identificazione di una donna di Michelangelo Antonioni.Per la tv, nell'82, è stata protagonista della serie Rai tratta dai romanzi di Liala e nell'84 dello sceneggiato Nata d'amore, con cui si è aggiudicata il Premio Naxos Oscar Tv e durante le riprese è iniziata la storia d'amore tra lei e Massimo Ranieri. Tra le ultime interpretazioni I due prigionieri di Anton Giulio Majano, nel 1985, e L'ispettore Sarti - un poliziotto, una città di Giulio Questi.