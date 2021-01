È morta l'agente Hooks di "Scuola di Polizia": addio a Marion Ramsey. Il nome può non dire molto, ma il suo volto è stampato nella mente di tutti noi. Come nel mito è entrata la scena che la vede alla guida di una volante della polizia, mentre canticchia: "Com'è bello zigzagare, con la macchina viaggiare". Una delle tante battute che ha reso celebre Marion Ramsey ed eterno il personaggio dell'agente Hooks, di "Scuola di Polizia".

L'attrice è morta all'età di 73 anni nella sua casa di Los Angeles e la notizia è stata comunicata ai media americani dalla sua agente. Marion Ramsey si era ammalata recentemente ma la causa della sua morte è non è stata rivelata. L'attrice americana viene ricordata per il suo ruolo nella fortunata serie di film "Police Academy", Scuola di Polizia in Italiano, ma ha avuto una lunga storia professionale a cominciare dal 1964 con un'apparizione in "Hello, Dolly!" e alla sua presenza in show televisivi come "Keep On Truckin '" sulla ABC.

Ma è nel 1984 che la sua carriera decolla con il film sulla folle accademia di poliziotti che vedrà la Ramsey protagonista fino al sesto film del 1989. In molti la ricordano anche in “Beverly Hills, 90210” e “MacGyver”. La Ramsey è stata molto attiva anche nelle iniziative sociali ed è stata una sostenitrice della battaglie sull''HIV e l'AIDS.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Gennaio 2021, 11:49

