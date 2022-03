"Moon Knight", su Disney+ la nuova serie Marvel. L'intervista a Oscar Isaac e Ethan Hawke.

È in arrivo su Disney+ "Moon Knight", la nuova serie originale Marvel con protagonisti Oscar Isaac e Ethan Hawke. La serie segue Steven Grant (Isaac), un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector (Isaac). Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto. «È stata una sfida. Questa è la prima volta che tutta la storia è un'espressione della lotta interna di qualcuno con una malattia mentale» racconta Oscar Isaac. Nei panni dell'antieroe troviamo Ethan Hawke, qui al debutto nel mondo Marvel. «Quello che trovo sempre interessante è come si possa usare il proprio personaggio per far funzionare una storia» rivela Hawke. «In un film normale, quando l'eroe cerca di fare la cosa giusta, il cattivo è pazzo. Ma in questo caso parliamo di un personaggio che lotta con la propria sanità mentale, perciò ho dovuto inventarmi un cattivo che sembrasse il più sano possibile». "Moon Knight" è su Disney+ dal 30 marzo. ( a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Marzo 2022, 10:08

