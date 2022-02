Monica Vitti, il cordoglio da Zingaretti a Maurizio Costanzo. Carlo Verdone: «La prima attrice a incoraggiarmi»

Monica Vitti ci ha lasciato e per l'artista che ha segnato il cinema e lo spettacolo italiano si moltiplicano, di minuto in minuto, i messaggi social di stima e di cordoglio. I colleghi attori, ma anche il mondo della politica e della televisione usa le varie piattaforme per condividere il saluto alla grande attrice.

Monica Vitti, il cordoglio di Nicola Zingaretti

«Se ne va una leggenda, Monica Vitti. Unica, indimenticabile, resterà sempre nel cuore degli italiani», il post di Nicola Zingaretti. Sempre dalla politica l'addio di Mara Carfagna: «Una grande tristezza per la scomparsa di #MonicaVitti che con i suoi film ci ha fatto divertire e riflettere. Ha animato da grande attrice personaggi femminili indimenticabili, in uno dei momenti migliori del nostro cinema, e spesso ha aiutato le donne a capire se stesse».

Se ne va una leggenda, #MonicaVitti. Unica, indimenticabile, resterà sempre nel cuore degli italiani. pic.twitter.com/u1IXQ9lXzB — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) February 2, 2022

Monica Vitti, il cordoglio di Carlo Verdone

«Attrice completa dalla personalità forte e incisiva. Con Anna Magnani sarà ricordata come un'attrice straordinaria sia nel dramma sia nel brillante. Ha avuto uno splendido ed ammirevole uomo accanto: Roberto Russo. La ricorderò sempre per esser stata la prima attrice ad incoraggiarmi e ad applaudirmi in una visione privata a casa di Sergio Leone di Bianco Rosso e Verdone. Le giovani attrici dovranno studiare bene le sue interpretazioni. Ne saranno illuminate», le parole di Carlo Verdone.

Il cordoglio di Maurizio Costanzo

«Mi dispiace molto della morte di Monica Vitti anche perche’ era una mia compagna di strada …diciamo abitavamo molto vicini quando eravamo giovani ...poi ci siamo sempre frequentati fin quando si e’ ammalata. Mi manca molto come peraltro mi manca Sordi come mi manca Antonioni», le parole di Maurizio Costanzo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 13:32

