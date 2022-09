Monica Bellucci, vestito svasato a sirena total black con spacco sul red carpet di Venezia

di Angela Casano

Monica Bellucci ha incantato il Festival di Venezia con un look total black. In occasione della premiere di "Siccità", film italiano fuori concorso di Paolo Virzì, l'attrice di Malèna ha sfilato sul red carpet della Mostra Internazionale dell'arte cinematografica attirando l'attenzione del pubblico e dei fotografi. Semplice e seducente, Monica Bellucci si riconferma un'icona di stile.

L'outfit da sirena

Per la passerella veneziana la Bellucci si è trasformata in una sirena, ha optato per un vestito da sera svasato in total black. L'intramontabile nero è stato un colore scelto da molte celebrità quest'anno al Lido di Venezia. E nonostante la tonalità scura, sono riuscite ad imprezziosire l'outifit con dettagli e maxi spacchi.

Esattamente come Monica Bellucci, che ha arricchiato l'abito con un collier a cascata di diamanti e una pochette rigida, nera e glitterata.

Il vestito, di Dolce&Gabbana, presenta delle maniche lunghe e uno scollo a V. Il punto vita è ben segnato dal drappeggio naturale dell'abito che termina con lo strascico. E infine, il dettaglio più sensuale: lo spacco laterale che mette in mostra le gambe e i sandali con tacchi a stiletto e suola rossa.

Capelli e make-up

Tutto il look è accompagnato da una chioma mossa e folta. Monica Bellucci ha voluto che i capelli, color nocciola, cadessero morbidi sulle spalle. Stessa scelta per il make-up: accattivamente ma delicato. L'attrice ha puntato sulle labbra, con un rossetto lucido color pesca, mentre per gli occhi ha scelto un semplice gioco di luci e colori tenui per illuminare lo sguardo.

Che dire? A 57 anni Monica Bellucci è più chic e glamour che mai.

