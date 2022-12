Mondiali, Paolo Sorrentino indossa la maglia dell'Argentina con la dedica di Maradona

Paolo Sorrentino con la maglia dell'Argentina, firmata da Diego Armando Maradona. A pochi minuti dalla vittoria dell'Argentina contro la Francia ai mondiali di calcio del Qatar, il regista premio Oscar, tifoso del Napoli e grande fan di Maradona, indossa con un largo sorriso la maglia dell'Argentina, con tanto di dedica del pibe de oro e la posta sul suo profilo Instagram.

Entusiasmo per l'Argentina

Nessuna didascalia nel post, solo un doppio hashtag per Maradona e l'Argentina, e la faccia sorridente del regista napoletano, che nel suo ultimo film ha scelto un titolo, metafora della sua vita, ma chiaramente riferito al goal di mano con l'Inghilterra. Il sosia di Maradona apparve come personaggio anche nel film Youth, in cui i protagonisti erano Michael Caine e Harvey Keitel.

