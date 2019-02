Modalità Aereo, il cast alla proiezione del film a Parco Leonardo

Ultimo aggiornamento: 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cast di “", uno dei film più attesi della stagione, ha incontrato i fan all'dia Roma-Fiumicino, domenica 24 febbraio.Il registaed i protagonisti della pellicola,(insieme alla compagna, l'attrice e conduttrice) e Pasquale, sono stati accolti dal padrone di casa,, e accompagnati al cospetto degli ammiratori - numerosissimi - che hanno potuto abbracciare e fare dei selfie con i loro beniamini su un apposito red carpet allestito nel foyer del cinemaUna presentazione in grande stile che ha preceduto la proiezione delle 20. Tra la gente comune, anche tanti ammiratori vip. In sala sono state riservate delle poltrone per Stefano Masciarelli, Max Partexano, Gianni Franco, Christian Marazziti, Margie Newton, Lucia Stara, Claudia Cavalcanti, Claudio Castana, Guido Roncalli, Saverio Vallone, Giada Benedetti, Manuela Morabito, Cosetta Turco, Rita Rusciano, Franco Gianni, Saleh Kassimi Yassin.: Diego è un imprenditore di successo. Ricco e poco curante del bene altrui, non si fa scrupoli a sminuire il prossimo. Il suo atteggiamento gli si ritorce contro quando dimentica nel bagno di un aeroporto il suo cellulare di ultima generazione a cui sono collegati profili social, contatti e carte di credito. I due inservienti Ivano e Sabino decidono così di vendicarsi dell'arrogante riccone e di sfruttare la lunga durata del suo volo verso Sidney per rubargli la sua vita digitale. Mentre Diego si trasforma nell'uomo più odiato del pianeta, c'è chi ne approfitta per sottrargli l'azienda di famiglia e mandare a rotoli la sua vita. Grazie all'aiuto di una bella assistente di volo e di nuovi inaspettati amici, la situazione non è poi così irreparabile.