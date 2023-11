Mirren: «Io, Golda al cinema col cuore a pezzi per la guerra»

di Alessandra De Tommasi

La nuova sfida di Helen Mirren al cinema si chiama “Golda” (prossimamente anche in Italia), un biopic sui generis sulla prima donna premier d’Israele, durante la guerra arabo-israeliana del Kippur nel 1973, Golda Meier. È il racconto dei dieci giorni vissuti dalla premier in mezzo al conflitto, come ha spiegato ieri il Premio Oscar durante un incontro con la stampa estera.

Dopo tante regine, interpreta un altro leader. Si somigliano?

«Mi è stato impossibile vedere altro oltre Golda, perché, a causa delle due ore di trucco, rimanevo intrappolata nel personaggio tutto il giorno. Una benedizione: mi ha permesso di assorbirne l’essenza».

Cosa pensa delle polemiche sul fatto che sarebbe stato più opportuno avere un’interprete ebrea?

«Io sono stata la prima a domandarmelo. Avendo interpretato altre donne ebree in passato, mi è sorto il dubbio che il regista Guy Nattiv pensasse che avessi origini ebraiche. Non volevo ci fossero equivoci e sono andata a casa sua durante la pandemia a parlargliene. Voleva me, ha detto, e mi ha tranquillizzata».

Che ricordi ha di Golda?

«La sua elezione – quando io avevo una ventina d’anni - mi è sembrata un passo rivoluzionario per il genere femminile, soprattutto in un momento storico complesso.

Tutti maschi, ovviamente.

«Certo, a parte la splendida Camille Cottin, che conosco da quando ho visto e amato Chiami il mio agente!: qui interpreta Lou, l’assistente con cui Golda ha un rapporto davvero speciale».

In questo momento storico il film ricorda i conflitti del passato e la storia che si ripete. Che sensazioni le suscita?

«Ho il cuore a pezzi per la guerra di queste settimane in Israele, una terra martoriata da molto tempo dai conflitti, come se fosse sempre uno stato sotto attacco o se gli altri Paesi volessero farla scomparire».

