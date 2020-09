Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 12:54

Da reginetta di bellezza ad attrice impegnata e di successo: è l’ascesa di, interprete di numerosi film e serie tv. La bella siciliana aveva solo 23 anni quando nel 2008 venne eletta, un titolo che la catapultò nel mondo dello spettacolo. Miriam è riuscita a dimostrare che oltre alle doti fisiche aveva anche del talento artistico e oggi, in una intervista a Grazia, si dice grata a quel concorso che ha dato inizio alla sua carriera. “Per me Miss Italia resta importantissima, è stata la mia porta verso l’emancipazione. Quello è stato l’unico anno in cui in giuria c’era Anna Strasberg e tra i premi per la vincitrice c’era un seminario con lei. Ho imparato moltissimo” ha dichiarato. Foto: Kikapress