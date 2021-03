Patrizia Reggiani: «Sono infastidita da Lady Gaga, mi interpreta senza avermi consultato»

Gucci contro Gucci. Non è il titolo di una serie su Netflix, ma la reazione stizzita della signora Patrizia Reggiani ex Gucci che ha esternato la sua delusione (mista a fastidio) perché Lady Gaga, al secolo Stefani Germanotta, star della musica ormai in rampa di lancio anche nel cinema, non ha nemmeno alzato il telefono per incontrarla.

E dire che ne avrebbe proprio la necessità, visto che Lady Gaga in questi giorni è a Milano per House of Gucci, il film di Ridley Scott in cui interpreta proprio la signora Reggiani nella saga sulla casa di moda fiorentina che culmina con l’omicidio del marito Maurizio Gucci, avvenuto nel 1995. E per cui proprio Patrizia Reggiani è stata condannata a 26 anni. Ieri le riprese sono state fra piazza Scala, Montenapoleone e la Galleria. Lady Gaga e Adam Driver, che interpreta il marito Maurizio Gucci, si sono concessi persino una pausa gustando un panzerotto.

«Sono alquanto infastidita dal fatto che Lady Gaga mi stia interpretando nel nuovo film di Ridley Scott senza neppure avere avuto l’accortezza e la sensibilità di venire ad incontrarmi», ha dichiarato Patrizia Reggiani. «Non è per una questione economica, dal film non prenderò un solo centesimo, ma di buon senso e rispetto», ha proseguito. «Credo che per riuscire ad interpretarmi al meglio sia davvero fondamentale che Lady Gaga venga a conoscermi: Patrizia Reggiani è molto di più rispetto a ciò che lei avrà letto e visto». Reggiani, che ha spiegato di sentirsi «assediata dai giornalisti», ha comunque promosso «stile e look del film» affermando che le «piacciono tantissimo», anche se certamente, «se Ridley Scott mi coinvolgesse» potrebbe dare consigli. Infine ha concluso: «Del resto, chi meglio di me può conoscere me stessa e la mia storia?».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 08:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA