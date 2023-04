Michele Morrone colora i capelli ai figli: «Fate vedere a tutti che siete diversi»

di Redazione Web

Michele Morrone, attore protagonista del film 365 giorni, è uno dei personaggi dello spettacolo più amato e desiderato del momento. L'attore si è sposato con Rouba Saadeh, stilista libanese, da cui ha avuto due figli ma ha divorziato nel 2018 dopo essere stati insieme per quasi otto anni. Michele è davvero molto legato ai suoi bambini tant'è che a dimostrarlo sono la mole dei video pubblicati insieme su TikTok. Uno degli ultimi contenuti pubblicati sulla piattaforma cinese è proprio un momento di condivisione con i suoi figli. Ma, andiamo a vedere di cosa si tratta.

Nei suoi ultimi video pubblicati sul suo profilo TikTok, Michele Morrone ha filmato alcuni momenti di dolcezza con i suoi bambini. Sembrerebbe che l'attore abbia deciso di colorare i capelli dei suoi figli con una bomboletta spray. E, tra sorrisi e bacini, il piccolo Brando ha chiesto al padre come sarebbe andato a scuola con i capelli colorati.

«Sembro un puffo papà. Adesso come faccio ad andare a scuola? Non posso entrare», ha chiesto il piccolo. L'attore ha cercato di spiegare al figlio che, anche se si è diversi, non esiste alcun problema. «Perché non puoi entrare? Sei diverso e fai vedere a tutti che non ti interessa di quello che pensano gli altri», ha spiegato l'attore.

Il commento dei fan

Il video pubblicato su Tiktok non è passato inosservato ai fan dell'attore. Infatti, numerosissimi sono stati i commenti degli utenti. «Che dolce. I tuoi figli sono così speciali che hanno te come papà», ha scritto un utente. E ancora: «Perché sei così bello? Non potevi essere mio padre?».

Ciononostante, c'è chi non ha gradito il gesto. «Lascialo stare a questo bambino, che ci tiene», ha scritto un altro utente.

Il gesto che ha l'intento di superare le barriere della diversità ha lasciato spazio ad alcune critiche.

Cosa penserà l'attore a riguardo? Non ci resta che aspettare qualche sua risposta ai commenti.

