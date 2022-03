A Michela Greco di Leggo il premio "Scrivere di cinema" come "Miglior giornalista cinematografica"

La collaboratrice di Leggo Michela Greco ha vinto il premio Domenico Meccoli “Scrivere di cinema” come “Miglior giornalista cinematografica”. Il suo lavoro - si legge nella motivazione - denota «la peculiare capacità di far confluire la propria sensibilità, umana oltre che culturale, in un giornalismo cinematografico accurato e incisivo».



Giunti alla ventisettesima edizione, i premi Domenico Meccoli - Scrivere di Cinema sono destinati a quanti si sono distinti nell’arco dell’anno nel promuovere il cinema attraverso tutti i mezzi di comunicazione. La premiazione si è svolta oggi alla Casa del Cinema di Roma, nell'ambito della cerimonia dei riconoscimenti del festival Pianeta Donna, tutto al femminile.

Oltre a Michela Greco, questi gli altri vincitori: Catello Masullo "alla carriera"; Marina Sanna "miglior critico cinematografico"; Bruna Alasia per articolo21.org "miglior magazine on-line"; Dario Zonta "miglior giornalista o critico radiofonico"; Francesco Gatti "miglior giornalista o critico televisivo (TV pubblica)"; Mauro Donzelli "miglior giornalista o critico televisivo (TV privata)"; Francesca Pierleoni (Ansa) "Premio in ricordo di Luca Svizzeretto”, Alfredo Baldi "miglior libro sul cinema di autore italiano" per "Le molte vite di Lino Banfi", AE Edizioni Sabinae, 2022. Il Premio "Carlo Tagliabue" assegnato dal Centro Sudi Cinematografici al miglior esordio cinematografico di contenuto sociale e civile è andato a Laura Samani per "Piccolo corpo".



I premi sono stati assegnati anche ai debutti cinematografici della precedente stagione. Miglior Film: "Ostaggi" di Eleonora Ivone; Migliore Regia: Giuliana Gamba per "Burraco Fatale"; Migliore Produzione: Giulia Grandinetti per "Alice e il paese che si meraviglia"; Migliore Sceneggiatura: Ciro De Caro e Rosa Palasciano per "Giulia"; Migliore Attrice: Rosa Palasciano per "Giulia"; Migliore Fotografia: Maura Morales Bergmann per "Marina Cicogna La vita e tutto il resto"; Miglior Montaggio: Esmeralda Calabria per "Burraco Fatale"; Migliore Scenografia: Marinella Perrotta per "Addio al nubilato"; Migliori Costumi: Ginevra Polverelli per "Addio al nubilato"; Miglior Trucco: Elisabetta Flotta per "Tutti per Uma"; Menzione Speciale a Paolo Pisanelli per il documentario "Grazia Deledda - La rivoluzionaria" di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 20:01

