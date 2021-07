Micaela Ramazzotti nel film Naufragi: «Leggera anche nella tempesta»

Sembra non farcela, ma poi rimane in piedi, la Maria di Micaela Ramazzotti. Quel modo svagato, candido, selvaggio, di chi non sa bene come stare al mondo e si affida a un istinto sgangherato lo riconosciamo nell'attrice di film in film e ora torna in Naufragi di Stefano Chiantini, disponibile sulle principali piattaforme il 9 luglio e dal 16 su Sky.

Maria, qui, è madre di due bambini e moglie di Antonio (Mario Sgueglia). Lui tiene in piedi la famiglia tra mille difficoltà con il suo stipendio e il suo amore, Maria, innamorata ma infantile come e più dei suoi figli, scatena l'attenzione degli assistenti sociali, finché un giorno, il marito le viene strappato via e tutto sembra cadere in frantumi.



Ramazzotti, che esperienza è stata?

«Mi diverto da pazzi quando devo fare cose da bambina come saltellare per strada e poi ho goduto di una totale libertà artistica: Stefano posizionava la macchina da presa e mi diceva vai, esplora, inventa', ma dovevo andare in sottrazione, non in overacting. È un personaggio in continuità con altri della sua carriera... Mi interessa sempre accendere un faro sulle donne col mal di vivere, che hanno paura di affrontare le cose, che hanno una vulnerabilità, donne inadatte, buone a nulla. La mia Maria va sempre o troppo veloce o troppo lenta rispetto alle situazioni, ha una mancata integrazione tra coscienza e pensiero».



In Naufragi Maria affronta un lutto dolorosissimo. Nella sua esperienza come ci si riprende dalle situazioni di grande dolore?

«Non ho ingredienti, so che bisogna essere curiosi e mantenere uno sguardo aperto verso gli altri. Anche nel dolore bisogna continuare ad avere a che fare col mondo, non chiudersi nell'abbrutimento».



Recitare insieme ai bambini è molto più facile o molto più difficile?

«I bambini ti fanno tanti regali dice mentre in sottofondo la figlia la reclama, stavamo giocando a carte insieme, spiega Ci sono tante sorprese da cogliere recitando con loro, che sono puro istinto. Averli in scena è un dono, bisogna accoglierli e proteggerli».



La sua Maria va in controtendenza in un mondo in cui bisogna sempre essere performanti.

«È vero, c'è un clima di competizione ma non bisogna farsi divorare dall'ansia, la vita non è una gara, l'importante è riuscire a vivere bene per noi e per chi ci sta accanto. Bisogna sforzarsi di essere leggeri anche nei momenti bui».



Presto la vedremo nel nuovo film di Michele Placido...

«Ne L'ombra di Caravaggio sono Lena, la musa dell'artista, una prostituta. Lui prendeva come modelli prostitute e clochard e li trasformava in santi e madonne e Lena è stata interprete di tante sue opere».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 07:18

