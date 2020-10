Al via il MIA: 37 proiezioni in 5 giorni, oltre 100 prodotti tra film, serie televisive e documentari

1.400 accreditati da 41 paesi, di cui 600 operatori internazionali (che, per metà, seguiranno l'evento online, a distanza); 123 nuovi contenuti proposti, per un valore complessivo di circa 450 milioni di euro, e 137 proiezioni, suddivise piuttosto equamente tra quelle on site, al cinema Quattro Fontane, e quelle sulla piattaforma digitale dedicata. Il MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, ha dato i numeri della sua edizione 2020, in programma da oggi al 18 ottobre con una sfida che, secondo le parole della direttrice Lucia Milazzotto, "assume la situazione attuale, con le difficoltà dettate dalla pandemia in corso, come base di un ragionamento per trasformare le costrizioni in opportunità". E cavalcare quindi l'accelerazione digitale forzata dal Covid in una potenzialità per il business e lo scambio nell'audiovisivo italiano e internazionale. Il presidente Apa Giancarlo Leone definisce infatti questo 6° MIA "un grandissimo laboratorio", primo tra questo genere di eventi internazionali a svolgersi in presenza, con una formula ibrida. La location principale sarà Palazzo Barberini, molti gli ospiti cinematografici attesi, tra cui Sergio Castellitto, Paolo Genovese, Lino Guanciale, Paolo Taviani.

