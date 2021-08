Melissa Joan Hart di "Sabrina, vita da strega" ha il Covid: «Mi sono ammalata anche se avevo il vaccino»

Melissa Joan Hart è malata di Covid. L'attrice diventata celebre come protagonista della serie tv "Sabrina, vita da strega" ha dichiarato sulla sua pagina Instagram di aver contratto il coronavius contagiandosi dai suoi figli, pur avendo già fatto il vaccino.

«Non voglio essere politica o raccogliere pietà, solo raccontare il mio viaggio», ha scritto nella didascalia l'attrice. La Hart se l'è presa con lo Stato in cui vive, che non obbliga a usare la mascherina a scuola: «Sono sicura sia arrivato da lì». «Sono vaccinata e mi sono presa il Covid e sto male - ha raccontato nel video -. Sento un peso sul petto e respirare mi fa fatica. Credo che uno dei miei figli lo abbia preso, sto pregando che gli altri stiano bene».

La Hart ha tre figli, Tucker McFadden di 8 anni, Braydon di 13 e Mason Walter di 15. Uno dei ragazzi, secondo lei, ha contratto la malattia a scuola, proprio perché non viene imposta la mascherina in aula, e poi lo ha portato un casa: «Sono spaventata e triste, e delusa da me stessa e da alcuni dei nostri leader - ha spiegato -. Avrei voluto fare di meglio, così sto chiedendo a voi di fare di più. Proteggete le vostre famiglie e i vostri figli. Non è ancora finita, speravo lo fosse ma non è cosi, state attenti e al sicuro».

