Mazzamauro picchiata, la compagna di Brignano attacca: "Il freddo a molte donne dà alla testa"

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo le pesanti accuse di Anna Mazzamauro, che ha confessato di essere stata picchiata da un collega sul set di "Poveri ma ricchi", è venuto fuori il nome di Enrico Brignano. Da una serie di indizi lasciati intendere dall'attrice in varie interviste sembra che possa essere il comico il responsabile di quello che lei denuncia, anche se però non fa mai esplicitamente il nome.LEGGI ANCHE -------> Anna Mazzamauro picchiata sul set, sospetti su Brignano. L'attore: "No comment" La Mazzamauro ha ammesso di non aver voluto denunciare per paura. Dal canto suo. Enrico Brignano ha preferito non commentare e non parlare della vicenda, mentre la sua compagna, da cui ha avuto anche una bambina, ha espresso la sua opinione su Instagram.«Copriamoci il capo con un bel cappello... perché il freddo a molte donne sta dando alla testa!!!!!!!», scrive Flora Canto sul suo profilo social, e anche se non ci sono riferimenti espliciti alla Mazzamauro, la sua sembra essere decisamente una frecciatina, calcata ancora di più nei commenti: «stai sereno il pubblico non scemo.. anzi è molto intelligente! Vedrai che bella sorpresa che facciamo a questa mitomane!».La redazione di FanPage ha contattato l'ufficio stampa di "Poveri ma ricchi" che sembra smentire tutto e parla di un video a riguardo: «La produzione ha un video che dimostra che le cose non sono andate così, che andrà a smentire ogni cosa. Sono tutte deduzioni che fino a quando non vengono confermate o smentite, restano deduzioni. Brignano sa che c'è del materiale video che va a smentire questa cosa qui, quindi fino al momento in cui la produzione si muoverà, o la Mazzamauro stessa dirà "No, non è andata così, avete capito male", l'attore resterà in attesa».