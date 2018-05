Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In sala da qualche giorno con la commedia di Ivan Silvestrini Arrivano i prof, che ha debuttato al terzo posto del box office del weekend, Maurizio Nichetti mancava dal cinema da un po’. Otto anni, precisamente, se si considera Somewhere di Sophia Coppola come sua ultima presenza sul grande schermo. Addirittura 17 se si calcola il tempo trascorso dal suo ultimo film italiano, Honolulu Baby, del 2001.Nichetti, che ci fa tra i prof di Silvestrini?«Mi hanno proposto il progetto, mi sono documentato: ho visto il fumetto e il film fatti in Francia, da cui è tratto Arrivano i prof, e mi sono entusiasmato. È talmente raro che in Italia qualcuno ti offra un prodotto così sopra le righe, così surreale».Perché aveva smesso di fare l’attore?«Non trovo film per me. Non mi vedrei mai in un film realistico sulla scuola, a fare il preside serio o l’insegnante frustrato. Lo troverei banale e non sarei capace».Oggi il cinema italiano esplora il genere. Non la tenta?«Più che una tendenza generale, mi pare lo sforzo sovrumano di personalità indipendenti. I Manetti Bros. perseguono da anni un cinema personale e fuori dagli schemi, e Gabriele Mainetti con Lo chiamavano Jeeg Robot non ha preso un soldo di finanziamento dallo stato. So bene che vuol dire: ho prodotto film come Volere Volare o Ladri di saponette. Se li avessi proposti a un editor della Rai mi avrebbe riso in faccia».Oggi avrebbe più fortuna?«No, non me li farebbe fare comunque nessuno. Ho fatto sempre tutto rischiando in prima persona e da allora non è cambiato molto. Chi mette i soldi nel film vuole soddisfare le sue esigenze. Chiunque: Netflix, Rai, Sky, producono i film che serve a loro, non gli importa certo di finanziare prototipi artistici».E l’animazione? Lei è stato un precursore.«Anche qui niente di nuovo, a farla sono sempre i pazzi. Prima era Bruno Bozzetto con Allegro non troppo, ora sono i ragazzi de La Gatta Cenerentola. È un settore in cui nessuno investe. Anzi io mi meraviglio che la Rai abbia mandato Del Brocco a ritirare il David per La Gatta Cenerentola. Lo conoscevo come una persona che non voleva produrre animazione. Spero si sia ravveduto».E la regia?«Ho smesso con Honolulu Baby, nel 2001. Ho sempre fatto tanta sperimentazione tecnologica, quando nessuno ci pensava: in Volere Volare usavo la tecnologia di Chi ha incastrato Roger Rabbit? con un budget pari ai titoli di testa del film di Zemeckis. Con Honolulu Baby ho realizzato il secondo film al mondo con postproduzione digitale. Ma da quel momento ho smesso di lavorare. Le tecnologie sono diventate predominanti, avrei avuto bisogno di tanti soldi. E da noi non si trovano».Alla realtà virtuale ci pensa?«Insegno al Centro Sperimentale di Milano, una struttura che segue molto la pubblicità, da sempre settore all’avanguardia. Conosco quelle tecnologie, ma sono costose. È difficile trovare il committente che voglia spendere. E poi, in un paese provinciale come il nostro, se pure volesse spendere chiamerebbe un regista straniero. È sempre stato così».