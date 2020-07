Matteo Garrone e Gabriele Muccino all'Arena Adriano Studios di via Tiburtina

Pinocchio

. Domani, martedì 14 luglio, e mercoledì 15 luglio, si terranno le proiezioni-evento dei film Pinocchio e Gli anni più belli con ospiti i registi Matteo Garrone e Gabriele Muccino.Prosegue senza soste la programmazione dell’presso gli studi cinematografici di via Tiburtina: al via una nuova settimana di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di cinema e non solo, in un contesto unico nel suo genere che fino al 31 agosto ospiterà proiezioni all’aperto ed eventi glamour con i protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura.Giovedì 16 luglio si proseguirà con la proiezione della pellicola Nevia in presenza della regista Nunzia De Stefano e della protagonista Virginia Apicella; venerdì 17 luglio, invece, toccherà al film Famosa con ospiti la regista Alessandra Martinelli e il cast. Dunque, un’arena cinematografica ideale per fare da vetrina alle emozioni che il cinema, in particolare quello italiano, è in grado di dare al pubblico. La rassegna proseguirà per tutta l'estate con un calendario ricco e per tutti i gusti: sono stati ufficializzati, infatti, gli appuntamenti fino al 17 luglio e man mano verrà svelato al pubblico l’intero programma.