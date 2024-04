Matrix 5 si farà, avviata la produzione. Ma i fan non sanno che aspettarsi: cambia la regia, trama e cast top secret

di Serena De Santis

No, non è un glitch, ma la pura realtà: Matrix 5 si farà e la produzione del film è già stata avviata. La Warner Bros ha annunciato la produzione del quinto capitolo della saga, che però verrà realizzato da una squadra totalmente diversa. A prendere le redini della regia, infatti, sarà Drew Goddard, il regista del Sopravvissuto - The Martian, mentre Lily Wachowski, che fino al quarto film si è occupata della regia, figurerà soltanto tra i produttori esecutivi insieme a Sarah Esberg.

Per adesso non è chiaro chi dell’universo di Matrix tornerà. Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss sono stati i protagonisti di tutti i film precedenti come Neo e Trinity, mentre Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris e Priyanka Chopra Jonas si sono uniti più di recente.

Cast e trama top secret

Per adesso, non si sa nulla della trama e del cast che caratterizzeranno il prossimo film. Jesse Ehrman della Warner Bros ha suggerito che la storia non si allontanerà troppo dalle vicende che hanno reso la saga un successo cinematografico. Ehrman ha spiegato: «Drew Goddard è venuto da Warner Bros con una nuova idea che tutti crediamo sarebbe un modo incredibile per continuare il mondo di Matrix, onorando sia ciò che Lana e Lilly hanno iniziato oltre 25 anni fa, sia offrendo una prospettiva unica basata sul suo amore per la serie e i personaggi».

