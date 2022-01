L'attore e regista francese Mathieu Amalric sarà il protagonista del nuovo film di Nanni Moretti, 'Il sol dell'avvenire'. Lo rivela lui stesso in un'intervista al 'Fatto Quotidianò in vista della trasferta romana che lo porterà il 4 febbraio a presentare, proprio al Nuovo Sacher di Moretti, il suo sesto film da regista, 'Stringimi fortè. Ma a Roma Amalric farà anche le prove costume del film di Moretti, in vista dell'inizio delle riprese che dureranno tre mesi e partiranno il 21 marzo.

«Nanni è la ragione per cui faccio questo lavoro», dice Amalric, che si dichiara «felicissimo» di girare 'Il sol dell'avvenirè, di cui fornisce un identikit basato sui precedenti di Moretti: «Commedia, ma alla Moretti, dunque partecipata dalla disillusione. Non 'La stanza del figliò né 'Tre pianì, piuttosto 'Sogni d'orò». Moretti non sarà il primo regista italiano da cui Almaric viene diretto: c'era stata Valeria Bruni Tedeschi nel 2007 con 'Actrices'. E nemmeno Almaric è il primo protagonista francese per Moretti: prima di lui Michel Piccoli in 'Habemus Papam' (2011).

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Gennaio 2022, 16:23

