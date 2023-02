Lello Arena: «Con Massimo Troisi eravamo fuori dagli schemi. La laurea per i 70 anni gli rende giustizia»

«Sarà bellissimo vedere laureato il “re degli asincroni”, Massimo Troisi». È divertito Lello Arena, attore e regista oltre che ex anima del trio comico La Smorfia insieme a Enzo Decaro, nel pensare che tra poche ore il “loro Massimo” riceverà la laurea honoris causa alla memoria dalle mani del rettore dell’università Federico II di Napoli, Matteo Lorito.

L'intervista a Lello Arena su Troisi

Troisi era il “re degli asincroni”?

«Lui è stato un artista asincrono, fuori dal pensiero dominante, uno che ha sempre provato a cambiare le cose e i cliché oleografici. Insomma, fuori dalle regole».

Non si era laureato…

«No, diciamo che ha studiato per molto tempo Ragioneria. Ma mica era stupido… Massimo aveva difficoltà a stare in un ordinamento didattico. Eppure quel sistema ora lo ripaga, riconosce la sua grandezza. È un bel gesto di giustizia».

Tutti voi della Smorfia avete rotto gli schemi mettendo in scena una comicità pungente, che ha scavalcato i confini vesuviani...

«Vuol dire che siamo tutti asincroni. Però credo che il miglior modo per definire la sensazione di stare fuori dagli schemi, l’ha espressa Massimo quando diceva di non guardare indietro ma avanti. Anche perché una volta si era voltato: nun ce stava nisciun …».

Il 19 febbraio avrebbe compiuto 70 anni.

«Io e Enzo Decaro, come ex attori de La Smorfia, partecipiamo solo alla cerimonia per la laurea honoris causa. Non ci sembra più il caso di guardare al passato. Quindi è nato C.I.O.E.(‘)».

E cioè?

«Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive. Ma soprattutto l’intercalare che ha reso famoso Massimo Troisi: lui iniziava le frasi importanti sempre con quel “cioè” che sembrava indicare che non avesse niente da dire. Invece era proprio il contrario. La nostra è un’Accademia trimestrale gratuita per la formazione di giovani talenti. Cento borse di studio finanziate dal Comune di Napoli, per averle ho dovuto quasi minacciare il Sindaco Gaetano Manfredi».

Addirittura?



