Massimo Troisi, la compagna Anna Pavignano: «Eravamo una coppia aperta. Come ho potuto essere così stupida?»

Il prossimo 4 giugno ricorrono i trent’anni dalla scomparsa di Massimo Troisi. Il settimanale Oggi in edicola ha intevistato la sua storica compagna, Anna Pavignano, sceneggiatrice di tutti i film del grande artista napoletano, candidato a ben cinque Oscar con "Il Postino", tra cui uno come Migliore Attore Protagonista. Il ricordo, il dolore e la rabbia per quell'ultimo addio fatto per telefono.

Massimo e Anna

Anna Pavignano ha scritto con Massimo Troisi, che oggi avrebbe avuto 70 anni, le sceneggiature di Ricomincio da tre (1981), Scusate il ritardo (1983), Le vie del Signore sono finite (1987), Pensavo fosse amore... invece era un calesse e Il postino (1994), per cui riceverà la candidatura all'Oscar assieme a Michael Radford, Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli e allo stesso Troisi.

«Non ho ancora fatto pace con la morte di Massimo - racconta a Oggi la scrittrice Anna Pavignano - Sposarsi? No.

Il rimpianto

C'è un'amarezza palpabile nelle parole della scrittice quando parla di un addio sbagliato: «Avrei dovuto salutarlo alla festa per la conclusione del “Postino”. Ebbi un impegno improvviso, diedi forfait. E lo chiamai, per scusarmi. “Che problema, c’è? Ci vediamo al ritorno da Londra (dove avrebbe dovuto essere operato al cuore, ndr)”, rispose con la consueta bonarietà… Il dolore più grande è stato congedarmi al telefono, come se stesse andando a togliersi l’appendicite. Come ho potuto essere così stupida? Come ho potuto?».

