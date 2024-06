Massimo Troisi a trent’anni dalla morte, il geniale “contronapoletano”

di Totò Rizzo

Al gioco del cosa avrebbe pensato, detto, scritto, che film avrebbe fatto, se avrebbe esaudito la voglia di tornare al teatro, che “vecchio” si sarebbe nascosto in quell’eterno “bambino” di Massimo Troisi, a quel gioco, è difficile sottrarsi. Specie oggi che sono 30 anni esatti che non c’è più, tradito a soli 41 anni da un cuore ballerino da sempre, le ultime immagini del set de “Il postino” a Salina dove affettuosi cardiologi-angeli custodi e lo aiutavano a salire perfino i tre gradini dell’albergo sull’isola. Troisi Massimo da San Giorgio a Cremano, un Eduardo più disincantato, un Totò più surreale, una napoletanità di radici profonde ma dai frutti diversi, fuori retorica e fuori registro, un “Pulcinella senza maschera” come fu battezzato.

Esordio nel cabaret, con i sodali di sempre Lello Arena e Enzo De Caro, a smontare stereotipi, da San Gennaro al Vesuvio, dalla sceneggiata al “basso”, prima al Sancarluccio a Napoli e poi alla Chanson a Roma e da lì con Pippo Baudo il trio La Smorfia approda in tv a “Luna Park” e con Enzo Trapani, mentore Giancarlo Magalli, a “Non stop”. Successo travolgente, teatri sempre più grandi. Ma nonostante quel trionfo, Troisi ha voglia di correre da solo, scoglie il trio e scrive il suo primo film, “Ricomincio da tre” (1981) in cui il protagonista Gaetano tenta vanamente di scardinare i luoghi comuni del giovane napoletano migrante. Incasso: 14 miliardi (in vecchie lire). E il successo arride anche a “Scusate il ritardo”, al surreale “Non ci resta che piangere” in coppia con Roberto Benigni, a “Le vie del Signore sono finite”, a “Pensavo fosse amore… invece era un calesse” fino al “Postino” la cui regia affida per motivi di salute a Michael Radford. Ma quasi a sfatare il mito dell’artista che scrive, recita e dirige se stesso, arriva anche il trittico con Ettore Scola che lo definisce «un intellettuale della contronapoletanità» (“Splendor”, “Che ora è”, “Il viaggio di Capitan Fracassa”). Fioccano i premi: Coppa Volpi, Nastri d’argento, Globi d’oro, David di Donatello e, postume, anche due candidature agli Oscar proprio per “Il postino”, sua estrema avventura sul set.

Omaggi un po’ ovunque, in questi giorni, per il triste trentennale, dalla Cineteca di Bologna alla sua Napoli, al premio che Salina gli intesta da anni. E, inarrestabile, il gioco del “chi e cosa sarebbe stato”: «Avrebbe sdrammatizzato, come sempre, ma senza farsi passare sotto il naso nulla che non gli piacesse», dice Anna Pavignano che gli fu, per anni, compagna di vita e di lavoro.

