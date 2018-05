Massimo Boldi e Christian De Sica insieme per il nuovo cinepanettone "Amici come prima"

. @MassimoBoldi e @ChriDeSica di nuovo insieme!!😀#AmiciComePrima a Natale il nuovo film per la coppia doc della commedia italiana.

Continuate a seguire la pagina #Medusa per tutte le informazioni! pic.twitter.com/I5nAvEK867 — Medusa Film (@medusa_film) 4 maggio 2018

tornano insime per il prossimo cinepattone.La coppia d'oro delle commedie di Natale tornerà sul grande schermo per il nuovo film, prodotto da Indiana Production in collaborazione con Medusa Film.Dopo più di venti film insieme, la coppia si era divisa bruscamente condure dichiarazioni da entrambe la parti. L'ultimo film risale al 2005 con "Natale a Miami", da allora le strade dei due attori si sono divise .L'annucio è arrivato poco fa su Twitter dall'account della Medusa Film per la gioia di tutti i fan