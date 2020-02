Maria Grazia Cucinotta ricoverata in ospedale: malore a teatro prima dello spettacolo

Malore prima dello spettacolo, Maria Grazia Cucinotta portata all'ospedale San Leonardo di Castellammare. L'attrice siciliana era nei camerini del teatro Supercinema per lo spettacolo le Figlie di Eva che la vede protagonista assieme a Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi. La commedia è tra gli appuntamenti di punta della rassegna del teatro stabiese. Non è stato però un giorno fortunato per la Cucinotta arrivata già dolorante in teatro. Nonostante i fastidi, l'attrice era intenzionata ad andare in scena così ha provato prima ad affidarsi alle cure di un medico presente sul posto ma visto che le sue condizioni non miglioravano ha poi deciso di raggiungere il vicino ospedale. I medici del pronto soccorso stabiese le hanno prestato le prime cure riscontrato una colica addominale.



Intanto la sala teatrale gremita per l'appuntamento si è lentamente svuotata e lo spettacolo è stato rinviato a data da destinarsi. Le attrici del cast, rassicurate sulle condizioni della Cucinotta, hanno proseguito la serata in città. Per Vittoria Belvedere cena in riva al mare in un noto ristorante del lungomare. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 07:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA