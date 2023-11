Adesso vinco io - I trionfi di Marcello Lippi in un documentario

di Valerio Di Marco

La carriera di Marcello Lippi è stata un inno al concetto di vittoria, ora decantato anche nel primo film documentario a lui dedicato, "Adesso vinco io - Marcello Lippi", presentato nella sezione fuori concorso (sezione Ritratti e paesaggi) alla 41ma edizione del Torino Film Festival. In 90 minuti, il tempo di una partita di calcio, il lungometraggio ripercorre la carriera del tecnico campione del mondo nel 2006, dagli esordi come giocatore nella sua Viareggio al passaggio alla Sampdoria, ma soprattutto la sua seconda vita calcistica in veste di allenatore, questa rivissuta, oltre che attraverso il racconto del protagonista stesso, con i ricordi dei suoi famigliari (suo figlio Davide in primis), dei tanti campioni da lui allenati e dei collaboratori che lo hanno affiancato, sia alla Juventus, di cui è stato uno dei trainer più vincenti di sempre, che in Nazionale. Un docufilm che non è un’agiografia ma la realtà dei fatti scandita dai trofei conquistati, il racconto di una leggenda della panchina che rievoca le tante vittorie (i trionfi nazionali e internazionali in bianconero, l’oro iridato a Berlino con gli azzurri) e le poche battute a vuoto (le finali di Champions League perse e le dimissioni dalle panchine di Juve prima e Inter poi). Ma la storia di Lippi passa anche per l’impressionante sequela di fuoriclasse da lui allenati, dal compianto Gianluca Vialli a Del Piero, da Zidane a Totti. Giocatori che nei loro interventi tessono tutti le sue lodi di condottiero dalla mentalità vincente. Il docufilm non manca poi di ripercorrere, in apertura, la carriera da giocatore di Lippi, per nove anni difensore della Sampdoria (di cui diventò capitano), e in chiusura il capitolo dedicato all’avventura professionale in Cina dove, naturalmente, ha vinto: tre campionati, una coppa nazionale e la Champions League asiatica. Un palmares che, dopo stagioni positive sulle panchine di Atalanta e Napoli, ha iniziato ad arricchirsi nel 1995 con il primo scudetto juventino, tricolore che interrompe un’astinenza di ben nove anni per la società degli Agnelli. L’anno successivo ecco invece la Champions vinta in finale, a Roma, contro l’Ajax ai rigori. Un successo che l’allenatore toscano non riesce a bissare nelle due stagioni successive, pure condite da altrettanti scudetti, perdendo le finali di Monaco contro il Borussia Dortmund e di Amsterdam con il Real Madrid.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Novembre 2023, 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA