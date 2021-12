Manetti Bros: «Ecco il nostro Diabolik che non poteva esistere senza Eva Kant». Da giovedì la sfida a Spiderman

di Michela Greco

ROMA - «Sognavamo di fare Diabolik da tanti anni e abbiamo sentito parlare di tanti progetti che non andavano in porto. Noi ci sentivamo troppo piccoli per questa gara, ma quando poi ci abbiamo provato, il direttore editoriale Mario Gomboli ci ha detto “aspettavo un testo come questo da 50 anni”, ed è stato un momento indimenticabile». Da giovedì, il sospiratissimo film dei Manetti Bros tratto dal fumetto delle sorelle Giussani arriverà finalmente al cinema (in circa 500 sale), affrontando la durissima competizione natalizia dopo i lunghi rinvii dovuti alla pandemia. Con la benedizione dell’editore del fumetto (Astorina), che si è convinto perché si trattava di un film «DI Diabolik, non su Diabolik».

Dalla tuta nera del criminale di Clerville sbucano, come è noto, gli occhi di ghiaccio di Luca Marinelli, che trova la sua compagna e alleata in Eva Kant (Miriam Leone, elegantissima con il suo chignon biondo) dopo il fidanzamento con la remissiva Elisabeth (Serena Rossi). Mentre cerca di rubare il celebre diamante rosa di Lady Kant (prima di conoscerla e innamorarsene), Diabolik deve sfuggire all’ispettore Ginko (Valerio Mastandrea), per il quale catturare il Re del terrore è diventata una ragione di vita.

Questo dei Manetti è un Diabolik in purezza, di attenzione filologica. «Non dovevamo sorprendere per forza – conferma Marco Manetti - Abbiamo cercato di essere fedeli all’albo numero 3 e non solo, ma abbiamo presto capito che la fedeltà non esiste: era comunque la nostra visione soggettiva». «Abbiamo scelto l’albo 3 perché è quello dell’apparizione di Eva, quello in cui accanto a Diabolik compare una donna forte», aggiunge Antonio Manetti. Non a caso, in questo tuffo negli anni 60 nelle città immaginarie di Clerville, Ghenf e Bellair (Milano, Bologna, Trieste e Courmayeur trasfigurate), è il personaggio di Eva a imporsi sullo schermo. «Mi sono ispirata alle sorelle Giussani, le creatrici del fumetto – ha spiegato Miriam Leone – Hanno dato vita a una donna che non è al servizio di nessun uomo. Eva è un pianeta, non un satellite, ed Eva e Diabolik insieme sono due universi, il bianco e il nero, la luce e l’ombra. Sono alla pari, sono due forze che si riconoscono e si attraggono». Per costruire il suo Diabolik, Marinelli racconta di aver raccolto tutte le informazioni possibili: «Ci siamo cibati di centinaia di fumetti e poi ci siamo fatti la nostra idea dei personaggi». «Nella mia carriera ho avuto poco a che fare con i personaggi iconici, ma le poche volte che è successo ho inventato tutto e puntato sulla mia idea molto personale», dice Mastandrea. E mentre si aspetta di vedere il Re del Terrore competere in sala con Spiderman, già si lavora ai già annunciati capitoli 2 e 3, con qualche cambiamento (importante) nel cast.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA