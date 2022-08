L'attore di Mamma ho perso l'aereo di nuovo nei guai: una donna lo accusa di averla drogata e stuprata

Nuove accuse contro Devin Ratray, l'attore che interpretava Buzz il fratello di Kevin (Macaulay Culkin), protagonista nel film cult, Mamma ho perso l'aereo. Lo scorso dicembre, infatti, Ratray è stato arrestato per aver tentato di strangolare la ragazza, mentre ora le autorità di New York stanno indagando su un'accusa di stupro segnalata nel 2017. Dopo l'arresto, Lisa Smith, un'amica di vecchia data dell'uomo, ha contattato i pubblici ministeri perché nel 2017 aveva presentato una denuncia accusando l'attore di averla violentata, a cui la polizia non ha dato seguito.

Il presunto stupro

La donna ha riferito alla CNN di essere «devastata», dalla mancata indagine della polizia, a cui avrebbe raccontato nel dettaglio cosa sarebbe accaduto in quella notte di violenza da parte di Ratray, che sarebbe avvenuta il 21 settembre 2017. Smith riferisce che quella sera, era in compagnia di suo fratello, amico dell'attore, che avrebbe invitati i due a bere un drink nel suo appartamento a Manhattan. E lì, sostiene la donna, sarebbe stata drogata con un drink preparato da Ratray.

Le accusa di stupro della donna

«Ricordo di essermi svegliata e non potevo muovermi. Non riuscivo davvero ad aprire gli occhi, ma potevo sentire cosa stava succedendo e potevo sentire cosa stava succedendo. Sapevo che le altre due persone erano scomparse ed ero ancora acceso il divano», ha detto Lisa Smith alla CNN. Sulla vicenda si è occupato anche la polizia di New York accusata dalla donna di aver tralasciato il caso, che ha risposto con una nota: «il NYPD prende molto sul serio i casi di aggressione sessuale e stupro ed esorta chiunque sia stato vittima a sporgere denuncia alla polizia in modo da poter svolgere un'indagine completa e offrire supporto e servizi ai sopravvissuti».

Nel 2021, l'attore è stato arrestato dopo aver tentato di strangolare la sua allora fidanzata, accusato di aggressione domestica e percosse, ma Ratray si è dichiarato non colpevole ed è atteso in tribunale a ottobre per l'inizio del processo.

