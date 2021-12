«Mamma ho perso l'aereo», in affitto la casa del film: per una notte da Kevin McCallister, quanto costa

In occasione dell'uscita di Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l'aereo, il sequel di uno dei film di Natale più amati di sempre in streaming su Disney+, la casa della famiglia McCallister sarà prenotabile su Airbnb.

Leggi anche > House of Gucci, dalla scena di sesso di Lady Gaga a quella eliminata: cosa svela lo sceneggiatore

Il soggiorno sarà disponibile per una sola notte, quella del 12 dicembre, per un massimo di quattro ospiti al costo simbolico di 25 dollari (tasse e diritti esclusi) e le prenotazioni apriranno martedì 7 dicembre alle ore 13 su Airbnb.

Da oggi molti appassionati del celebre film con protagonista Kevin McCallister potranno rivivere le scene più celebri del film natalizio. «Sto mangiando schifezze e guardo un film da grandi, venite a impedirmelo!». Potrete dire anche voi la stessa cosa usando la voce di Kevin McCallister soggiornando una notte nella casa dove un piccolo Macaulay Culkin rimaneva da solo in per le vacanze di Natale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA